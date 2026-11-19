Isparta’da 2025 yılında evlilik ve boşanma istatistikleri belli oldu. Yıl boyunca kentte 2 bin 662 çift dünyaevine girerken, 1.109 çiftin evliliği boşanmayla sona erdi. Komşu illerin rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde ortaya dikkat çeken bir tablo çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri, illerin aile ve nüfus yapısına ilişkin önemli verileri ortaya koydu. Isparta'da yıl boyunca gerçekleşen evlilik ve boşanma sayıları da bölgedeki diğer illerle karşılaştırıldığında dikkat çekti.

ISPARTA'DA 2025'İN TABLOSU 2.662 çift evlendi. 1.109 çift boşandı.

ISPARTA'DA 2 BİN 662 ÇİFT EVLİLİK YAPTI

2025 yılı içerisinde Isparta'da 2 bin 662 çift evlilik kararı alarak hayatlarını birleştirdi. Aynı yıl içerisinde 1.109 çiftin boşanması ise kentteki aile ve evlilik istatistiklerinin diğer önemli başlığı oldu.

Ortaya çıkan rakamlar, Isparta'da evliliklerin devam ettiğini gösterirken boşanma verileri de toplumsal açıdan dikkatle değerlendirilmesi gereken bir tabloyu beraberinde getirdi.

ANTALYA'DA 18 BİN 728 ÇİFT EVLENDİ

Isparta'nın da içinde bulunduğu bölgedeki diğer illerin verileri incelendiğinde en yüksek evlilik sayısı Antalya'da kaydedildi. Antalya'da 18 bin 728 çift evlenirken 8 bin 831 çift boşandı.

Diğer illerdeki 2025 yılı rakamları ise şöyle gerçekleşti:

İl Evlenen çift Boşanan çift Isparta 2.662 1.109 Antalya 18.728 8.831 Burdur 1.575 620 Afyonkarahisar 5.117 1.592 Konya 16.540 5.580 Denizli 6.958 3.334

TÜRKİYE GENELİNDE BOŞANMA SAYISI YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılında 552 bin 237 çift evlendi. Bir önceki yıl 569 bin 983 olan evlilik sayısındaki gerileme dikkat çekti.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793'e yükseldi. Böylece Türkiye genelinde boşanma sayısında bir önceki yıla göre artış yaşandı.

BOŞANMALARIN YÜZDE 34'Ü İLK 5 YILDA GERÇEKLEŞTİ

İstatistiklerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise evlilik süresine göre boşanma oranları oldu. 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk 5 yılı içerisinde meydana geldi. Evliliğin 6 ile 10 yılı arasındaki boşanmaların oranı ise yüzde 20,3 olarak kayıtlara geçti.

İlk evlenme yaşı da yükselmeye devam etti. Türkiye genelinde 2025 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26 olarak açıklandı.

ISPARTA'DA EVLİLİK VE BOŞANMA RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Isparta'da 2025 yılında kaydedilen 2 bin 662 evlilik ve 1.109 boşanma, kentin aile ve nüfus yapısına ilişkin önemli göstergeler arasında yer aldı.

Veriler, yalnızca evlilik ve boşanma sayılarını değil, Türkiye genelinde değişen aile yapısını ve evlilik sürelerine ilişkin eğilimleri de gözler önüne serdi.

Haberimizde yer alan rakamlar 2025 yılına ait evlenen ve boşanan çift sayılarını ifade etmektedir. Veriler TÜİK'in evlenme ve boşanma istatistiklerine dayanmaktadır.



Kaynak: TÜİK 2025 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri.