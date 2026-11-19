Isparta 32 Spor 10 Kişilik Rakibini Geçemedi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında ağırladığı Somaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 43. dakikasında rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen gol bulamayan yeşil-pembeli ekip, taraftarı önünde önemli bir galibiyet fırsatını kaçırdı.

Menemen galibiyetinin moraliyle sahaya çıktı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Menemen Spor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral bulan Isbaş Isparta 32 Spor, Somaspor karşılaşmasına da 3 puan parolasıyla çıktı.

Isparta Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan mücadelede ev sahibi ekip, kendi sahasında kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefledi. Karşılaşmayı az sayıda Ispartalı taraftar takip ederken, yaklaşık 100 Somaspor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Somaspor ilk yarının sonunda 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol yollarında etkili olmakta zorlandı. Mücadelenin 43. dakikasında Somasporlu Mustafa Doğan, Nurettin Çakır'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan itibaren sahada bir kişi eksik mücadele eden Somaspor, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

Sayısal üstünlük skora yansımadı

İkinci yarıya oyuncu üstünlüğüyle başlayan Isparta 32 Spor, rakip savunmayı aşarak aradığı golü bulmak için çaba gösterdi. Ancak yeşil-pembeli futbolcular, 10 kişi kalan Somaspor karşısında beklenen baskıyı skora yansıtamadı.

Mücadelenin 90. dakikasında Somaspor ceza sahası önünde yaşanan karambolde Isparta temsilcisi gole çok yaklaşsa da topu ağlarla buluşturamadı.

Beş dakikalık uzatma bölümünde de sonuç değişmedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Isparta'da kaçan 2 puan

Menemen deplasmanında alınan farklı galibiyetin ardından taraftarına yeni bir sevinç yaşatmak isteyen Isparta 32 Spor, kendi sahasında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Özellikle karşılaşmanın son bölümünü bir kişi fazla oynayan yeşil-pembeli ekip, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.