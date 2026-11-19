Isparta’da öğrencilere 200 TL’ye balık ekmek ve içecek ikramı

Isparta’da deniz ürünleri ve balık çeşitleriyle hizmet veren Okyanus Balık, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı özel kampanyayla dikkat çekiyor. İşletmede 10 farklı balık ekmek çeşidi 200 TL’den sunulurken, öğrencilerin içecekleri de ücretsiz ikram ediliyor. İşletmeci Yücel Kaya, zengin ürün seçenekleri ve paket servis hizmetiyle Isparta’da farklı damak tatlarına hitap ettiklerini belirtiyor.

Öğrencilere özel kampanya Okyanus Balık’ta öğrenciler, 10 farklı balık ekmek çeşidinden tercih ettiklerini 200 TL’ye tüketebiliyor. Kampanya kapsamında içecek ikramı da bulunuyor. Uygulamadan işletmede veya gel-al hizmetiyle yararlanılabiliyor.

58 çeşit balık ve zengin deniz ürünleri

Isparta’da balık alışverişi ve deniz ürünleri denildiğinde öne çıkan işletmelerden biri olmayı hedefleyen Okyanus Balık, ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. İşletmede 58 çeşit balığın yanı sıra farklı deniz mahsulleri, mezeler ve tamamlayıcı lezzetler müşterilere sunuluyor.

Çiğ balık satışının yanında pişmiş balık seçenekleriyle de hizmet veren işletme, balık ekmek, balık burger, köfte ekmek, kokoreç, midye dolma, turşu suyu ve şalgam suyu gibi alternatifleriyle farklı tercihlere hitap ediyor.

Yücel Kaya’dan öğrencilere özel fiyat uygulaması

İşletmeci Yücel Kaya, üniversite öğrencilerinin Isparta’nın sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, gençlerin de kaliteli balık ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla özel bir kampanya hazırladıklarını ifade etti.

10 farklı balık ekmek çeşidini 200 TL sabit fiyatla öğrencilerin beğenisine sunduklarını belirten Kaya, içecek ikramıyla da kampanyayı desteklediklerini söyledi.

“Öğrencilerimiz Isparta ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Biz de onların bütçelerini düşünerek böyle bir kampanya başlattık. Amacımız gençlerimizin balık lezzetlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi. 10 çeşit balık ekmeğimizden dilediklerini tercih edebiliyor, içeceklerini de biz ikram ediyoruz.”

20 yıllık tecrübe, geniş ürün seçeneği

Yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesiyle hizmet verdiklerini belirten Yücel Kaya, Okyanus Balık’ta ürün çeşitliliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını dile getirdi.

İşletmede yalnızca balık ekmek değil, farklı balık türleri, özel deniz mahsulleri ve çeşitli meze seçenekleri de bulunuyor. Müşteriler dilerse balıklarını çiğ olarak satın alabiliyor, dilerse pişirilmiş şekilde tüketebiliyor.

Kaya, işletmenin hizmet anlayışını ise “Denizde yüzüyorsa bizde vardır” sloganıyla özetleyerek, her bütçeye ve farklı damak zevklerine uygun seçenekler sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Isparta’nın dört bir yanına paket servis

Okyanus Balık, restoran ve gel-al hizmetinin yanı sıra paket servis seçeneğiyle de müşterilerine ulaşıyor. İşletme, Isparta’nın farklı noktalarına sipariş hizmeti sunarak balık ve deniz ürünlerini vatandaşların adreslerine ulaştırıyor.

Özellikle evinde balık keyfi yapmak isteyenler için çiğ ve pişmiş ürün seçenekleriyle hizmet veren işletme, sipariş ve iletişim hatları üzerinden müşterilerinden gelen talepleri karşılıyor.