Isparta’da araçlarının önü kesildi: 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde iki grup arasında yaşanan tartışma, kesici aletli saldırıya dönüştü. İçinde üç kişinin bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesilirken, saldırıda 21 yaşındaki A.K. yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Isparta’da gece saatlerinde yaşanan saldırı mahallede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 21.40 sıralarında Davraz Mahallesi 142. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K., R.K. ve E.G.’nin bulunduğu otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen 4-5 kişilik grubun otomobilde bulunan kişilere ve araca saldırdığı iddia edildi.

21 yaşındaki genç kesici aletle yaralandı

Yaşanan saldırı sırasında 21 yaşındaki A.K., sol dizinin arka kısmından kesici aletle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

İki şüpheli Komando Kavşağı’nda yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda A.N. ve M.N. isimli iki şüpheli, Davraz Mahallesi 142. Cadde üzerindeki Komando Kavşağı’nda yakalandı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.