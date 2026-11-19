Isparta’da İstiklal Katlı Otoparkı 2 gün kapalı olacak

Isparta Belediyesi, enerji nakil hattında gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle İstiklal Katlı Otoparkı’nın geçici süreyle hizmete kapatılacağını duyurdu. Otopark, 18 Kasım Çarşamba akşamından 20 Kasım Cuma sabahına kadar kapalı olacak.

Isparta Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, İstiklal Katlı Otoparkı içerisinde enerji nakil hattı tadilat çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle otopark, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00’den, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 07.00’ye kadar vatandaşların kullanımına kapalı olacak.

Vatandaşlara araçlarını çıkarın uyarısı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatleri dikkate almaları istendi. Araç sahiplerinin, çalışmalar başlamadan önce araçlarını otoparktan çıkarmaları gerektiği hatırlatıldı.

Enerji nakil hattındaki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstiklal Katlı Otoparkı'nın yeniden hizmet vermesi bekleniyor.