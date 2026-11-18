MESEM’de devlet desteği sona erdi! Öğrenci maaşları devam edecek

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında öğrenci çalıştıran işletmelere verilen devlet katkısı sona erdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında işletmelere destek ödemesi yapılmazken, öğrencilerin maaş alma hakkı devam edecek. Öğrencilerin ücretlerini artık işletmeler kendi bütçelerinden karşılayacak.

Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında eğitim gören öğrenciler ve bu öğrencileri istihdam eden işletmeler için önemli bir değişiklik yaşandı. Beş eğitim öğretim yılı boyunca uygulanan devlet katkısı süresinin dolmasıyla birlikte, 2026-2027 eğitim öğretim yılında işletmelere yönelik destek ödemeleri sona erdi.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun geçici 12'nci maddesi kapsamında sağlanan devlet katkısı, 5 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile beş eğitim öğretim yılı daha uzatılmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan destek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda tamamlandı.

Yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girmediği için işletmeler, yeni eğitim öğretim döneminde MESEM öğrencileri için devlet katkısı alamıyor.

Öğrencilerin maaşları kesilmeyecek

Devlet desteğinin sona ermesi, MESEM öğrencilerinin ücret alma hakkının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'inci maddesi kapsamında işletmelerin öğrencilere ücret ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Buna göre öğrencilerin ücretleri, devlet katkısı bulunmasa da işletmeler tarafından karşılanacak.

2026 yılında MESEM öğrenci maaşları ne kadar?

2026 yılı net asgari ücreti üzerinden hesaplanan en düşük öğrenci ücretleri şöyle:

9. sınıf: 8.422,65 TL

10. sınıf: 8.422,65 TL

11. sınıf: 8.422,65 TL

12. sınıf (kalfa): 14.037,75 TL

Mevzuat kapsamında 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine net asgari ücretin en az yüzde 30'u, kalfalık yeterliliğini kazanmış 12'nci sınıf öğrencilerine ise en az yüzde 50'si oranında ücret ödenmesi gerekiyor.

Devlet desteği yeniden başlayacak mı?

İşletmelerin merak ettiği konuların başında devlet katkısının yeniden yürürlüğe girip girmeyeceği geliyor.

Temmuz 2026'da hazırlanan kanun değişikliği taslağında, devlet katkısının uygulama süresinin 10 eğitim öğretim yılından 15 eğitim öğretim yılına çıkarılması önerildi.

Ancak 5 Kasım 2026 itibarıyla söz konusu değişikliğe ilişkin yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor.

Geriye dönük ödeme yapılacak mı?

İşletmelerin gündemindeki bir diğer konu ise geçmiş dönemlere ilişkin devlet katkısı ödemeleri.

Mevcut durumda geriye dönük ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Olası yeni düzenlemenin geçmiş dönemleri kapsayıp kapsamayacağı da henüz netlik kazanmadı.

Devlet katkısının sona ermesiyle birlikte MESEM öğrencilerinin ücretlerini karşılama sorumluluğu işletmelerin üzerinde kalırken, gözler önümüzdeki dönemde yapılabilecek yeni yasal düzenlemelere çevrildi.