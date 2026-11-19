Isparta’da eşine direksiyon dersi pahalıya patladı: 82 bin TL ceza

Isparta’da gece saatlerinde yaşanan olayda, eşine otomobil kullanmayı öğrettiği belirtilen sürücü ve yanındaki eşine toplam 82 bin TL trafik cezası uygulandı. Yeni evli çiftin karıştığı olay, trafik denetiminde ortaya çıktı.

Isparta’da trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yaşanan olay dikkat çekti. Eşine direksiyon eğitimi verdiği öğrenilen bir otomobil sürücüsü, ehliyetsiz olduğu belirlenince beraberindeki eşiyle birlikte toplam 82 bin TL trafik cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Olay Sidre Mahallesi’nde yaşandı

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 00.02 sıralarında Sidre Mahallesi 4325 Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgede trafik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak kontrol yaptı.

Direksiyon başında ehliyetsiz olduğu belirlendi

Yapılan kontrollerde otomobili kullanan kişinin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücünün, eşine araç kullanmayı öğrettiğini söylediği öğrenildi.

Yeni evli oldukları belirtilen çift hakkında yapılan işlemlerin ardından toplam 82 bin TL trafik cezası uygulandı.

Direksiyon dersi 82 bin TL’ye mal oldu

Gece saatlerinde yaşanan olay, ehliyetsiz araç kullanmanın trafik denetimlerinde karşılaşılabilecek sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi. Eşine direksiyon öğretmek isteyen sürücünün karıştığı olay, Isparta’da dikkat çeken trafik denetimleri arasında yerini aldı.