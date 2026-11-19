Isparta’da 600 kişilik yeni yurt yatırımı Yalvaç’a geliyor

Isparta’da öğrenci yurtlarının doluluk oranı yüzde 81’e ulaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, kent genelinde 16 bin 583 yatak kapasitesine sahip 13 yurdun hizmet verdiğini açıklarken, Yalvaç’a yapılacak 600 kişilik yeni öğrenci yurdunun da yatırım programına alındığını duyurdu.

Isparta’da üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar gündemdeki yerini koruyor. İl genelindeki öğrenci yurtlarının mevcut kapasitesi ve doluluk oranları değerlendirilirken, özellikle Yalvaç ilçesine kazandırılması planlanan yeni yurt yatırımı dikkat çekti.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında İl Genel Meclisi üyelerine yaptığı sunumda, öğrenci yurtlarının mevcut durumuna ve planlanan yatırımlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Isparta’da 13 yurtta 16 bin 583 kişilik kapasite

İl Müdürü Murat Çağrı Kaya’nın verdiği bilgilere göre, Isparta genelinde 13 öğrenci yurdu hizmet veriyor. Bu yurtların toplam yatak kapasitesi 16 bin 583 olarak açıklanırken, mevcut doluluk oranının yüzde 81 seviyesinde olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 bin kişilik boş kapasitenin bulunduğuna dikkat çeken Kaya, mevcut imkânlarla özellikle Isparta merkezindeki öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Yalvaç’a 600 kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Sunumun öne çıkan başlıklarından biri ise Yalvaç ilçesine yapılması planlanan yeni öğrenci yurdu oldu.

Yalvaç’ta öğrenci barınma ihtiyacının diğer ilçelere kıyasla daha fazla olduğunu belirten Kaya, ilçeye 600 yatak kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu kazandırılmasının yatırım programına alındığını açıkladı.

Yalvaç Belediyesinin sağladığı misafirhane desteğiyle mevcut barınma ihtiyacına çözüm üretildiğini belirten Kaya, yeni yurt yatırımıyla ilçedeki öğrenciler için daha kapsamlı bir barınma imkânı oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı bloklar yapılacak

600 kişilik yeni yurt projesinin detayları da belli olmaya başladı. Projenin kız ve erkek öğrenciler için ayrı bloklardan oluşması planlanıyor.

Her iki bölümde de ayrı yemekhanelerin bulunacağı belirtilen projede, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının daha düzenli ve kapsamlı şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Projenin tamamlanma aşamasına geldiği, ihalesinin ise 2027 yılının başında yapılmasının planlandığı açıklandı.

Eğirdir ve Sütçüler’de de yurt çalışmaları sürüyor

İl Müdürü Kaya, sunumunda diğer ilçelerdeki öğrenci barınma çalışmalarına da değindi.

Eğirdir Öğrenci Yurdu’nun hizmete açıldığını belirten Kaya, Sütçüler ilçesinde ise belediyeye ait bir binanın kiralanarak öğrenci yurdu olarak kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Yalvaç’ın öğrenci kapasitesine yeni katkı

Yalvaç’a kazandırılması planlanan 600 kişilik yurt, ilçedeki üniversite öğrencilerinin barınma imkânlarını artırması açısından önem taşıyor. Projenin ihale sürecinin 2027 yılının başında başlatılması planlanırken, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki öğrenci barınma kapasitesine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.