Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince kaçak av yapan 4 kişi hakkında cezai işlem uygulanmıştır.Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği ekiplerince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Akseki İbradı mevkiinde usulsüz olarak av yapan 4 kişi yakalanmıştır. İlgili şahıslara Avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanmak, Avlanma süreleri dışında avlanmak ve Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi maddelerini ihlal ettiklerinden dolayı 5.971,00 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü