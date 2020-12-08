USULSÜZ AVLANMAYA GEÇİT YOK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince kaçak yaban keçisi avı yapan 1 kişi hakkında cezai işlem uygulanmıştır.Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Döşemealtı İlçesi, Akkoç Köyü sınırları içerisinde (Düzlerçamı YHGS) kaçak yaban keçisi avı yapan bir şahıs yakalanmıştır. Şahsın üzerindeki 1 adet tam otomatik av tüfeğine ve vurmuş olduğu 5 yaşında erkek yaban keçisine ait ete el konulmuştur. Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulanarak, vurmuş olduğu yaban keçisi için tazminat işlemi uygulanacaktır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü