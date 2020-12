BAŞKAN VELİ GÖK

MÜHENDİSLERİNİ UNUTMADI

Ülkemizde en önemli meslekler arasında gösterilen mühendislik her yıl 5 Aralık günü kutlanıyor. Bu münasebetle Eğirdir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan mühendislerle bir araya gelen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK onlara yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada ‘Mühendislik kimliğini elde etmek için belli bir emek verdiniz, her geçen günde kendinizi yenilemek zorundasınız öylede bir zorunluluk var. Günün şartlarına ve teknolojisine ayak uydurmak, dünyadaki yenilikleri görmek, tespit etmek bunu ilçemize uyarlamak gerçekten önemli. Ben bugüne kadar vermiş olduğunuz emekler ve bundan sonrası içinde teşekkür ediyorum. Her gün yeni bir projeye kafa yormak önemli. Çok güzel eserler ortaya koyuyorsunuz.’ dedi.Eğirdir Belediyesi’nde görev yapan Birim Mühendisleri ve sorumluları Başkan Veli GÖK’e kendilerini unutmadığı için minnettar olduklarını ve çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)