GÜNDOĞMUŞTA USULSÜZ AVLANMAYA GEÇİT YOK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince gece tavşan avı yapan 4 kişi hakkında cezai işlem uygulanmıştır.Antalya ili Gündoğmuş ilçesinde yapılan av koruma ve kontrolleri sırasında gece tavşan avı yasak olmasına rağmen kaçak av yapan ve takozsuz tüfek kullanan 4 şahıs hakkında idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 14.380,00 TL idari para cezası ve vurmuş oldukları yaban tavşanlar için de 1.912,00 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 16.292,00 TL cezai işlem tesis edilmiştir. İlgilerin avda kullanmış oldukları iki adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği, 1 adet ışıldak ve 2 adet ölü halde bulunan yaban tavşanı muhafaza altına alınmıştır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.