AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekiplerince gerçekleştirilen rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yakalanan 2 kişiye cezai işlem uygulanmıştır.Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Tahtalı-Kızılalan mevkiinde kaçak av yapan 2 şahıs yakalanmıştır. Şahısların üzerinde 1 adet dürbün takılı yivli (mavzer) silah tespit edilmiş olup silahla ilgili işlem yapılmak üzere yediemin senedi ile Kemer Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilmiştir. Ayrıca şahıslar hakkında avcılık belgesi olmadan ve avlanma zamanı dışında avlanma, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalarda (Milli Park) avlanmaktan dolayı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten toplam 5.362,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü