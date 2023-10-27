Uluborlu: Tarih Boyunca İzler Taşıyan Bir Açık Hava Müzesi







Isparta'nın Uluborlu ilçesi, zengin tarihi ile gezginler ve tarih meraklıları için harika bir yer gibi görünüyor. Hellenistik Çağ'dan başlayarak birçok farklı döneme ait eserleri bir arada görmek mümkün oluyor. Bu ilçenin açık hava müzesi niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Ziyaretçiler, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri aynı anda görebilirler. Bu tarihi zenginliği keşfetmek ve bol bol fotoğraf çekmek için Uluborlu'yu gezilecek yerler listenize eklemek harika bir fikir olacaktır.