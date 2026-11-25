Atabey OSB’de Altyapı ve İhale Sürecinde Son Durum: “İş Yerleri 18 Ayda Teslim Edilecek” Isparta Atabey OSB İçin Geri Sayım: İhale Bitti, Sabit Fiyat Detayı

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Atabey’de oluşturulan 4. Etap Organize Sanayi Bölgesi’nde iş yerlerinin yapımı için ihale süreci tamamlanırken, bir yandan da altyapı çalışmalarına başlanma aşamasına gelindi . Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Marulcu, sözleşme imzalandıktan sonra iş yerlerinin 18 ay içinde yatırımcılara teslim edileceğini açıkladı .

Patlatma İzni Çıktı, Altyapıda Sıkıştırma ve Doldurma Sonrası Teslim Başlayacak

Atabey yerleşkesindeki 4. etap çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Mustafa Marulcu, patlayıcı ruhsatı ve izin belgesinin alındığını belirtti . Yoğunluk nedeniyle iş makinelerinin şu anda ekspertizlerinin yapıldığını aktaran Marulcu, makinelerin geldiği gün hayırlısıyla altyapı çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti .

Altyapı sürecinin işleyişini anlatan Marulcu, patlatma, hafriyat, saha sıkılaştırma ve doldurma işlemlerinin ardından bir yandan ada ada müteahhit firmaya yerlerin teslim edileceğini söyledi . Sözleşmenin imzalanmasının ardından prefabrik imalatının başlayacağını ve mart-nisan gibi soketler yapıldıktan sonra sanayinin bir anda ayağa kalkacağını dile getirdi . İhale şartına göre sözleşme tarihinden itibaren 18 ay süre belirlendiğini vurgulayan Marulcu, imza töreninin ardından 18 ay içinde anahtar teslim binaların teslim edileceğini kaydetti .

İhale Süreci Şeffaf Yürütüldü, 400 ve 800 Metrekarelik Binalarda Sabit Fiyat Uygulandı

Hizmet destek alanı (HDA) kısmında başlangıçta 500 ve 1.000 metrekare olarak planlanan 180 iş yeri için ihale sürecinin tamamlandığını anlatan Marulcu, yoğun talep üzerine sayının 224’e çıkarıldığını söyledi . İhale sürecini ve fiyatlandırmayı şu detaylarla aktardı:

İlk oturumda 11 firmaya fiyatların yüksek olduğu belirtilerek düşürülmesi istendi ve ikinci teklifler alındı.

İkinci tekliflerin ardından en düşük fiyatı veren 4 firma incelemeye alındı; mali yapı nedeniyle 1 firma elenerek kalan 3 firma değerlendirildi.

Sanayicilerin ve yatırımcıların emanetçi bilinciyle hareket edilerek, en düşük teklifi veren 3 firmanın bilgileri ve fiyatları üyelere gönderildi ve oylama yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda ihaleyi, Afyon merkezli olup Antalya ve Uşak’ta fabrikaları bulunan Sayın Endüstriyel Yapı A.Ş. kazandı.

400 metrekare ve 800 metrekare olmak üzere iki tip bina yer alıyor; 400 metrekarelik binanın üst yapı maliyeti 4 milyon 250 bin TL , arsa ve altyapı bedeli ise 1 milyon TL olmak üzere toplam maliyet 5 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Ödemelerde %25 peşinat ve kalan tutar için 24 ay taksit imkanı sunulurken; ne EFE-TÜFE ne de eskalasyon farkı uygulanmayan sabit fiyatlı model tercih edildi .

Son 30-32 İş Yeri Kaldı, 3 Bin Metrekare Üzerinde %30 Doluluk Var

224 iş yerinden yaklaşık 30-32 civarında boş yer kaldığını belirten Marulcu, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti . Cumartesi günü 4 kişilik bir grubun geleceğini, İstanbul’dan bir firmanın ise kozmetik üzerine üretim yapmak üzere 8 iş yeri almak istediğini aktaran Marulcu, son kalan 32 iş yeri için Ispartalı ve başka illerde faaliyet gösteren Ispartalı yatırımcılara çağrıda bulundu .