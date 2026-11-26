Osman Zabun’dan Vali Abdullah Erin’e teşekkür ve veda mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin’in Malatya Valiliğine atanmasının ardından kentte veda mesajları gelmeye devam ediyor. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vali Erin’e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Isparta’da yaklaşık iki yıldır görev yapan Vali Abdullah Erin’in Malatya Valiliğine atanması, kentte gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Görev değişikliğinin ardından siyaset ve yerel yönetim temsilcilerinden Vali Erin’e yönelik teşekkür ve veda mesajları paylaşılmaya devam ediyor.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun da Vali Abdullah Erin için yayımladığı mesajda, Isparta’ya kazandırdığı hizmetlere ve görev süresince sergilediği yönetim anlayışına dikkat çekti.

“ISPARTA’MIZA HİZMET ETMEK BÜYÜK BİR ŞEREFTİR”

Milletvekili Osman Zabun, paylaşımında Isparta’ya ve kentin insanlarına hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“Görev süresi boyunca alçakgönüllülüğü, hizmet anlayışı ve samimi yaklaşımıyla Ispartalı hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Valimiz Sayın Abdullah Erin’e, şehrimize kazandırdığı hizmetler ve kıymetli çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum.”

YENİ GÖREV YERİ MALATYA OLDU

25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Isparta Valisi Abdullah Erin, Malatya Valiliğine atandı. Erin’in yerine ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valisi olarak görevlendirildi.

Milletvekili Osman Zabun’un mesajı, Vali Abdullah Erin’in Isparta’daki görev dönemine ilişkin teşekkür ve iyi dileklerin bir yansıması olarak değerlendirildi.