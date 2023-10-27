Isparta: Millî Mücadele'nin Kararlı Destekçisi

Isparta, Millî Mücadele'nin Anadolu'da başladığı dönemde büyük bir kararlılıkla hareket etmiş ve destek vermiştir. Atatürk'ün önderliğindeki Millî Mücadele'ye canıyla ve malıyla tam destek sunmuş olan tüm Ispartalılar, Kuvay-i Milliye hareketiyle birleşmişlerdir.

Isparta, ilçeleriyle birlikte bu mücadelede önemli bir rol oynamış, yüzlerce şehit vermiş ve binlerce yaralı ile büyük bir fedakarlık sergilemiştir. Büyük Zafer'in ardından Isparta halkı, Cumhuriyet'in ilan edilmesini coşkuyla kutlayarak Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkıda bulunmuştur.

Bugünkü Isparta'nın sembolü olan Eski Hükümet Konağı etrafında ise o döneme ait askeri ve malzeme sevkiyatı hazırlıkları hatırlatılmaktadır. Isparta'nın Millî Mücadele'ye olan katkıları ve destekleri, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemli rolünü yansıtmaktadır.