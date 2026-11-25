Isparta’nın yeni valisi Nurtaç Arslan oldu! Abdullah Erin Malatya’ya atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Isparta’da görev değişikliği yaşandı. Vali Abdullah Erin Malatya Valiliğine atanırken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta’nın yeni valisi oldu. Arslan’ın göreve başlamasıyla Isparta tarihinde ilk kez bir kadın vali görev yapacak.

Isparta Valiliğinde beklenen görev değişikliği, 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2026/398 sayılı karar kapsamında Isparta Valisi Abdullah Erin’in görev yeri değiştirildi.

Kararnameye göre Abdullah Erin, Malatya Valiliğine atanırken Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise Isparta Valiliği görevine getirildi.

Isparta’nın ilk kadın valisi olacak

Nurtaç Arslan’ın Isparta Valiliğine atanması, kent tarihinde de önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Arslan, göreve başlamasıyla birlikte Isparta’nın ilk kadın valisi olacak.

Atama kararıyla birlikte gözler Isparta’daki görev devir teslim sürecine çevrildi. Yeni Vali Nurtaç Arslan’ın önümüzdeki günlerde Isparta’da görevine başlaması bekleniyor.

Abdullah Erin’in Isparta görevi sona erdi

Eylül 2024’te Isparta Valiliği görevine başlayan Abdullah Erin, yayımlanan kararnameyle Malatya Valiliğine atandı. Erin’in Isparta’daki görev süresi böylece sona ermiş oldu.

59 isim için atama kararı yayımlandı

25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle yalnızca Isparta’da değil, Türkiye genelinde çok sayıda ilde ve kamu kurumunda görev değişikliği yapıldı. Karar listesinde toplam 59 isim yer aldı. Bunlardan 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, 41 ilin valilik görevlerinde değişikliğe gidildi.

Isparta’nın yeni valisi Nurtaç Arslan’ın önümüzdeki dönemde kentte yürüteceği çalışmalar ve görev takvimi merakla bekleniyor.