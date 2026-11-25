2026 yılı yeniden değerleme oranının %27,83 olarak açıklanmasının ardından, 1 Ocak 2027 itibarıyla pasaport, ehliyet, MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezalarında geçerli olacak yeni rakamlar netleşti .

2026 Yeniden Değerleme Oranı %27,83 Olarak Belirlendi: Vergi, Harç ve Cezalarda Yeni Rakamlar

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak tespit edildi . Cumhurbaşkanının indirim yetkisini kullanmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla vergi, harç ve cezalarda bu oran doğrultusunda artış uygulanacak .

Cumhurbaşkanının İndirim ve Artırım Yetkisi

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını %50’ye kadar azaltma ve %50’ye kadar artırma yetkisine sahip . Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yetki artırımda %50, indirimde ise %80 düzeyinde bulunurken; idari para cezaları başta olmak üzere bazı kalemlerde indirim ya da artırım yetkisi yer almıyor .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl bu yetkiyi kullanarak MTV, damga vergisi ve harçlardaki artışı %25,49 yerine %18,95 olarak belirlemişti .

2027 İçin Öne Çıkan Vergi, Harç ve Ücret Kalemle ri

Yetkinin kullanılmaması halinde 2027 yılında bazı kalemlerde beklenen rakamlar şöyle sıralandı:

Pasaport Harcı: 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103 liradan 5 bin 244 liraya , 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 13 bin 410 liradan 17 bin 142 liraya çıkacak .

Ehliyet Harçları: B sınıfı ehliyet harcı 6 bin 754 liradan 8 bin 634 liraya , A sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 240 liradan 2 bin 863 liraya yükselecek .

Yurt Dışı Çıkış Harcı: Bu yıl 1.250 lira olan harç 1.597 liraya çıkacak .

IMEI Kayıt Ücreti: Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya ulaşacak .

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Otomobillerde bu yıl 5 bin 750 lira ile 274 bin 415 lira arasında değişen yıllık MTV tutarları, 7 bin 350 lira ile 350 bin 784 lira aralığına çıkacak .

Araç Muayene Ücreti: Otomobil, minibüs ve kamyonet muayene ücreti 3 bin 288 liradan 4 bin 203 liraya yükselecek .

Gelir ve Emlak Vergileri: Gelir vergisi tarifesindeki dilimler yeniden değerleme oranında artırılacak; kesirler dikkate alınmadığında bu yıl 190 bin lira olan ilk dilim sınırının 240 bin liraya yükselmesi bekleniyor (kesin tarife yıl sonundaki tebliğle netleşecek) . Emlak vergisinde bina ve arazi vergi değerleri de %27,83 artacak .

Diğer Vergiler ve Cezalar: Çevre temizlik vergisi, damga vergisi ve özel iletişim vergisinin yanı sıra veraset ve intikal vergisindeki istisna ve matrahlar ile Vergi Usul Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezaları da bu oranda artacak .

Trafik Cezalarında Yeni Tutarlar

Artış uygulanması halinde bazı trafik cezalarında öne çıkan rakamlar şöyle olacak: