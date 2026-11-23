Isparta’da tiyatro sezonu çocuklarla açıldı: Kralın görünmez kıyafetleri sahnede

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonun ilk gösterimini dünyaca ünlü masaldan uyarlanan “Kralın Görünmez Kıyafetleri” adlı çocuk oyunuyla gerçekleştirdi. Lavanta Salonu’nda sahnelenen oyun, minik izleyiciler ve ailelerinden ilgi gördü.

Isparta’da kültür ve sanat etkinlikleri yeni tiyatro sezonuyla devam ediyor. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonun perdesini çocuklara yönelik renkli bir yapımla açtı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Lavanta Salonu’nda sahnelenen “Kralın Görünmez Kıyafetleri”, çocukları masal dünyasının eğlenceli atmosferiyle buluşturdu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in destekleriyle geçen yıl kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda da farklı oyunlarla izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Sezonun açılışında tercih edilen çocuk oyunu, salondaki minik izleyicilerin yanı sıra ailelerin de beğenisini kazandı.

Andersen’in unutulmaz masalı sahneye taşındı

Dünyaca ünlü Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen’in klasik masalından uyarlanan oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Tolgahan Ermegen üstlendi.

Gösterişli kıyafetlere düşkün bir kralın, yalnızca akıllı kişilerin görebileceği iddia edilen sihirli bir kumaş etrafında gelişen olaylarını konu alan oyun; mizahi anlatımı, müzik ve dans unsurlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Çocuklara eğlencenin yanında önemli mesajlar

“Kralın Görünmez Kıyafetleri”, eğlenceli hikâyesinin yanı sıra çocuklara dürüstlük, cesaret ve sorgulamanın önemini de anlatmayı amaçlıyor. Oyunun verdiği mesajlar, çocukların hem eğlenmesine hem de gördüklerini ve duyduklarını sorgulamasına yönelik bir anlatım sunuyor.

İzleyicilerden olumlu yorumlar

Gösterinin ardından düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, oyunu beğendiklerini ve çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi. Yetişkin izleyiciler de oyunun kendilerini eğlendirdiğini belirtirken, çocuklar gösteriyi heyecanlı, komik ve düşündürücü bulduklarını ifade etti.

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon boyunca farklı oyunlarla seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Şehirde tiyatro kültürünün gelişmesine katkı sunan etkinliklerin, özellikle çocukların sanatla buluşması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.