Burdur Dağ Yolu’nda patpat ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Isparta-Burdur Dağ Yolu’nda patpat olarak bilinen tarım aracı ile binek otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Isparta-Burdur Dağ Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki patpat olarak bilinen tarım aracı ile binek otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi ile patpat sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi

Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de gelerek çalışmalara katıldı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı 4 kişi, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik akışı bir süre aksadı

Kaza nedeniyle Burdur Dağ Yolu’nda trafik akışı bir süre aksarken, bölgede ulaşımda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Kazayla ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.



