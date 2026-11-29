Isparta’da balık tezgâhlarında tazelik ve lezzetin adresi: Kaya Balık

Balık sezonunda taze ve kaliteli deniz ürünlerini tercih edenlerin Isparta’daki adreslerinden biri olan Kaya Balık, zengin ürün çeşitliliği ve özenli hizmet anlayışıyla vatandaşları ağırlıyor.

Isparta’da balık alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, taze ürünlerin ve usta işçiliğin buluştuğu balık tezgâhlarına ilgi gösteriyor. Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık, farklı damak zevklerine hitap eden deniz ürünleriyle sofralara lezzet taşımayı hedefliyor.

Balıkta lezzetin sırrı tazelik ve ustalık

İyi bir balık sofrasının ilk şartı, doğru ürünü seçmekten geçiyor. Kaya Balık’ta her gün özenle seçilen balık çeşitleri, müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ürünlerin hazırlanmasında gösterilen titizlik ve deneyimli ekibin işçiliği, balık alışverişini daha kolay hale getiriyor.

Balığını temizletmek, fileto olarak hazırlatmak veya kılçıklarından arındırılmış şekilde almak isteyen müşterilere de yardımcı olunuyor. Böylece vatandaşlar, mutfakta uzun hazırlıklarla uğraşmadan balıklarını pişirmeye hazır şekilde teslim alabiliyor.

Tezgâhlarda farklı damak zevklerine hitap eden seçenekler

Balık sofralarının vazgeçilmezi olan farklı deniz ürünleri, mevsimine göre tezgâhlardaki yerini alıyor. Ailesi için sağlıklı ve lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenlerden balık tutkunlarına kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Kaya Balık, ürün çeşitliliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Isparta’da balık siparişi vermek artık daha kolay

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 adresinde hizmet veren Kaya Balık’a vatandaşlar doğrudan ulaşabildiği gibi telefon ve WhatsApp üzerinden de sipariş verebiliyor.

Kaya Balık iletişim bilgileri:

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta

Telefon: 0246 220 20 70

WhatsApp sipariş: 0 530 072 21 80

Instagram:@kaya.balik

Isparta’da balık alışverişinde tazelik, özenli hazırlık ve lezzet arayanlar için Kaya Balık, Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki tezgâhında müşterilerini bekliyor.

Kaya Balık: Balığın lezzeti, sofranın keyfi!