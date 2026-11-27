Isparta’da Iyaş AVM arkasında çöp manzarası tepki çekiyor

Isparta’da Iyaş AVM’nin arka bölümünde, Toptancılar Sitesi güzergâhında bulunan çöp konteynerleri ve geri dönüşüm alanındaki görüntüler vatandaşların tepkisine neden oluyor. Taşan çöpler, plastik kasalar ve çevreye yayılan karton atıklar, bölgede ciddi görüntü kirliliği oluşturuyor.

Isparta’da WhatsApp İhbar Hattımıza ulaşan vatandaşlar, Iyaş AVM’nin arka tarafında, Toptancılar Sitesi yönünde bulunan çöp toplama alanındaki olumsuz görüntülere dikkat çekti.

Bölgede yan yana sıralanmış 9 çöp konteynerinin bulunduğunu belirten vatandaşlar, konteynerlerin kısa sürede dolduğunu, çöplerin taşarak yola ve çevreye yayıldığını ifade ediyor. Plastik kasalar, karton koliler, mukavva parçaları ve ambalaj atıklarının gelişigüzel bırakılması da çevredeki kirliliği artırıyor.

Günlük temizlik çalışmaları yetersiz mi kalıyor?

Vatandaşların aktardığına göre belediye ekipleri bölgede çöp toplama çalışması gerçekleştirse de atık yoğunluğu nedeniyle alan kısa süre içerisinde yeniden doluyor. Özellikle ticari işletmelerin yoğun olduğu bu bölgede mevcut çöp toplama sisteminin ihtiyaca cevap vermediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Mahalle sakinleri ve AVM'ye gelen vatandaşlar, ortaya çıkan görüntülerin hem çevre hem de hijyen açısından rahatsızlık verici olduğunu dile getiriyor. Çöplerin konteyner dışına taşması, atıkların yol üzerinde birikmesi ve geri dönüşüm malzemelerinin çevreye dağılması tepkilere neden oluyor.

Mevcut sistem yerine yeni bir çözüm öneriliyor

Bölgedeki atık yoğunluğu dikkate alındığında yalnızca günlük çöp toplama çalışmalarının yeterli olmayabileceğine dikkat çekiliyor. Vatandaşlar, özellikle ticari işletmelerin yoğun olduğu noktalarda daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin oluşturulmasını istiyor.

Karton, mukavva ve plastik kasa gibi geri dönüştürülebilir atıkların evsel çöplerden ayrı şekilde toplanması, bu alanlarda daha büyük kapasiteli veya kapalı atık toplama sistemlerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Güller diyarı Isparta'ya bu görüntüler yakışmıyor

İklim değişikliği, çevre temizliği ve sürdürülebilirlik konularının dünya gündeminde olduğu, Türkiye'nin de COP31 sürecinde çevre politikaları ve iklim hedefleriyle öne çıktığı bir dönemde Isparta'da ortaya çıkan bu görüntüler dikkat çekiyor.

Güller diyarı Isparta'nın imajına yakışmayan manzaraların ortadan kaldırılması için bölgede kalıcı bir çözüm üretilmesi isteniyor.

Vatandaşlar, Isparta Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını, çöp toplama kapasitesinin ve sıklığının yeniden değerlendirilmesini, geri dönüşüm atıkları için daha düzenli bir sistem kurulmasını talep ediyor.

Isparta'nın merkezi noktalarından birinde ortaya çıkan bu görüntüler, çevre temizliğinin yalnızca günlük temizlik çalışmalarıyla değil, doğru planlama ve sürdürülebilir atık yönetimiyle mümkün olduğunu bir kez daha gündeme getiriyor.



