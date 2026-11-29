Isparta’da korsan taksi denetimi: 2 araç yakalandı, 211 bin TL ceza!

Isparta’da korsan taksi faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen gece denetimlerinde 2 araç tespit edildi. Araç sürücülerine toplam 211 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Isparta’da korsan taksiyle mücadele kapsamında trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu kapsamda gece saatlerinde Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi girişi Aypa Kavşağı’nda gerçekleştirilen kontrollerde, korsan taksi faaliyeti yürüttüğü belirlenen 2 araç durduruldu.

Yapılan denetimlerin ardından araç sürücülerine toplam 211 bin TL idari para cezası kesildi. Denetime takılan 2 otomobil ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öğrencilerin korsan taksi kullandığı iddiası

Öte yandan, denetimlerin ardından dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. İddiaya göre korsan taksi faaliyetinde bulunduğu öne sürülen sürücülerin KYK yurtlarında kalan öğrenciler olduğu ve diğer öğrencilere ücret karşılığında ulaşım hizmeti verdiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklama ise merak konusu oldu.

Isparta’da korsan taşımacılığa yönelik denetimlerin devam etmesi bekleniyor.