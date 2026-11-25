

Görme Engelli Öğretmen İsmail Çevikbaş Azmiyle İlham Oluyor: “Engeller Hayallerin Önüne Geçemez”

Isparta’da görev yapan görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni İsmail Çevikbaş, eğitimdeki azmi, teknolojiden yararlanma biçimi ve hayata karşı duruşuyla hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine örnek oluyor. Kalıtsal bir göz hastalığıyla dünyaya gelen Çevikbaş, derslerinde teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak öğrencilerine engellerin hayallerin önüne geçemeyeceğini gösteriyor.

2014’te Öğretmen Oldu, Yaklaşık 12 Yıldır Isparta’da Görev Yapıyor

Kalıtsal göz rahatsızlığına rağmen eğitim hayatını tamamlayıp üniversiteden mezun olan İsmail Çevikbaş, 2014 yılında öğretmen olarak atandı. Yaklaşık 12 yıldır Isparta Cumhuriyet Ortaokulu’nda görev yapan Çevikbaş, ders zili çalıp sınıflar dolduğunda her gün öğrencilerinin karşısına geçerek derslerini anlatıyor.

Görme engelli bir öğretmen olarak eğitim, sosyal ve akademik çalışmalarında teknolojiyi etkin biçimde kullandığını ifade eden Çevikbaş, yaşadığı dezavantajı en aza indirmek için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi:

"Görme engelli bir öğretmen olarak hem eğitim için hem sosyal hem akademik çalışmalarım için teknolojiyi çok iyi kullanan, bir öğretmen olmak amacıyla görme engelliliğimin verdiği dezavantajı sıfıra indirebilmek için biraz daha azami gayret gösterdim."

Okul İçinde Baston Kullanmıyor, Öğrencilerine Örnek Oluyor

Yaklaşık 12 yıldır aynı okul binasında tüm sınıflarda hareket ederek okulun krokisini zihninde oluşturduğunu belirten Çevikbaş, okul içerisinde rahat hareket edebildiği için okul içinde baston kullanmadığını söyledi. Fiziki haritalardaki renkler ve yükseltiler gibi konularda da öğrencileriyle etkileşimli dersler işleyen Çevikbaş, yalnızca müfredatı aktarmakla kalmayıp azmi ve çalışkanlığıyla öğrencilerine hayat dersi veriyor.