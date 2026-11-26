Isparta’da Türkiye’de bir ilk! “Bizim çocuklar” bilek güreşinde buluştuIsparta’nın Eğirdir ilçesinde, devlet himayesinde yetişen çocuklar için Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Bizim Çocuklar Bilek Güreşi Turnuvası” büyük heyecanla tamamlandı. Azim, cesaret ve kardeşliğin ön plana çıktığı organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Bizim Çocuklar Bilek Güreşi Turnuvası”, Eğirdir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Devlet himayesinde yetişen çocukları sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyon, Türkiye’de bu kapsamda düzenlenen ilk turnuva olma özelliği taşıdı.
Protokol üyeleri de katıldıSporcuların kortej yürüyüşüyle başlayan programa Eğirdir Kaymakamı Serhat Doğan, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ve Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Said Yıldız katıldı.
Minderde değil, bileklerde dostluk ve kardeşlik mücadelesiTurnuva boyunca sporcular hem güçlerini hem de azimlerini ortaya koydu. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda cesaret, mücadele ruhu ve kardeşlik duygusu ön plana çıktı.
Organizasyonun tamamlanmasının ardından protokol üyeleri sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Emeği geçenlere teşekkür edildiOrganizasyonu düzenleyen kurumlar, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.
Eğirdir’de gerçekleştirilen “Bizim Çocuklar Bilek Güreşi Turnuvası”, çocukların sosyal gelişimine, özgüvenlerine ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerine katkı sunan anlamlı bir organizasyon olarak tamamlandı.