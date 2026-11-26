Isparta’da Türkiye’de bir ilk! “Bizim çocuklar” bilek güreşinde buluştu

Protokol üyeleri de katıldı

Minderde değil, bileklerde dostluk ve kardeşlik mücadelesi

Emeği geçenlere teşekkür edildi

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Bizim Çocuklar Bilek Güreşi Turnuvası”, Eğirdir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.Devlet himayesinde yetişen çocukları sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyon, Türkiye’de bu kapsamda düzenlenen ilk turnuva olma özelliği taşıdı.Sporcuların kortej yürüyüşüyle başlayan programa Eğirdir Kaymakamı Serhat Doğan, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ve Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Said Yıldız katıldı.Turnuva boyunca sporcular hem güçlerini hem de azimlerini ortaya koydu. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda cesaret, mücadele ruhu ve kardeşlik duygusu ön plana çıktı.Organizasyonun tamamlanmasının ardından protokol üyeleri sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.Organizasyonu düzenleyen kurumlar, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.Eğirdir’de gerçekleştirilen “Bizim Çocuklar Bilek Güreşi Turnuvası”, çocukların sosyal gelişimine, özgüvenlerine ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerine katkı sunan anlamlı bir organizasyon olarak tamamlandı.