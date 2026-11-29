Isparta’da 22 yaşındaki astsubay evinde ölü bulundu
Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Astsubay Çavuş Emir Can Karaağaç, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta’da yaşanan acı olay, 28 Kasım günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Çünür Mahallesi 5489 Sokak üzerinde bulunan bir sitede saat 18.00 sıralarında yaşandı.
Isparta Kara Havacılık personeli olduğu bildirilen 22 yaşındaki Astsubay Çavuş Emir Can Karaağaç, yaşadığı dairenin yatak odasında hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. Genç astsubayın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın aydınlatılması için inceleme başlatıldı.
Emir Can Karaağaç’ın ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama ve inceleme sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.