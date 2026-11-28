Recep Özel’den Dereboğazı yolu için dikkat çeken açıklama: “Hata bizim, özür dileriz” Isparta-Antalya Dereboğazı yolunda yıllardır devam eden çalışmalar ve yaşanan gecikmeler yeniden gündeme geldi. Önceki dönem Isparta Milletvekili Recep Özel, yolun tamamlanmasındaki gecikmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak vatandaşların eleştirilerinde haklı olduğunu söyledi. Özel, “Suç, hata bizim. Vatandaşımızdan bu noktada da özür dileriz” sözleriyle sorumluluğu üstlendi.

Isparta ile Antalya arasındaki ulaşımın en önemli güzergâhlarından biri olan Dereboğazı yolunda yaşanan gecikmeler, kent gündemindeki yerini koruyor. Yıllardır tamamlanması beklenen yol projesine ilişkin konuşan AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Isparta Milletvekili Recep Özel, sürecin bugüne kadar geçirdiği aşamaları anlattı.

Dereboğazı yolunun tamamlanmasında gecikme yaşandığını kabul eden Özel, vatandaşların tepkilerinin ve eleştirilerinin haklı olduğunu belirtti. Sorumluluktan kaçmadıklarını ifade eden Özel'in özür açıklaması ise dikkat çekti. DEREBOĞAZI YOLUNDA HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİLDİ? 2002 yılından bu yana aktif siyasetin içerisinde olduğunu hatırlatan Recep Özel, Dereboğazı yolunda geçmiş yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yolun geçmişte özellikle kış şartları nedeniyle yılın yaklaşık altı ayında ulaşıma kapalı kaldığını belirten Özel, o dönemlerde Antalya ulaşımının Ağlasun güzergâhı üzerinden sağlandığını ifade etti.

2002 sonrasında yolun standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Özel, iki tünel arasındaki betonlama çalışmalarıyla güzergâhın yılın 12 ayı kullanılabilir hale getirildiğini ve bazı bölümlerin üç şeride çıkarıldığını kaydetti. HEYELAN RİSKİ PROJEYİ ZORLAŞTIRDI Dereboğazı yolunun bölünmüş yol standardına çıkarılması sürecinde heyelan riski nedeniyle çeşitli teknik sorunlarla karşılaşıldığını anlatan Özel, 2011 yılında konuyu dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a ilettiğini belirtti.

Karacaören Barajı'nın gövdesinden geçen güzergâhın teknik açıdan özel bir konumda bulunduğunu ifade eden Özel, yapılan değerlendirmeler sonucunda yolun viyadük ve tünellerle geçilmesinin planlandığını, ardından Antalya ve Sav yönünde yapım çalışmalarına başlandığını söyledi. YAKLAŞIK 70 KİLOMETRELİK BÖLÜM BEKLİYOR Yolun tamamlanmasına ilişkin mevcut durumu da değerlendiren Recep Özel, yaklaşık 70 kilometrelik bölümün henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Özel, bazı kesimlerin ihalesinin yapıldığını, diğer bölümlere ilişkin proje çalışmalarının tamamlandığını ve ihale süreçlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti. “SUÇ, HATA BİZİM. VATANDAŞIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ” Dereboğazı yolundaki gecikmenin vatandaşlar açısından önemli bir mağduriyet oluşturduğunu kabul eden Özel, yaşanan sorunların mazeret olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tabii bunların hiçbiri mazeret değil. Suç, hata bizim. Vatandaşımızdan bu noktada da özür dileriz, haklarını helal etsinler deriz.”

Sorumluluk almaktan ve hesap vermekten kaçınmadıklarını da dile getiren Özel, yolun tamamlanması için mevcut milletvekilleri, belediye başkanı ve parti teşkilatının gayret gösterdiğini belirtti. “ÜÇ ÖĞÜN YEMEĞE ANTALYA'YA GİDELİM” Dereboğazı yolunun tamamlanmasının Isparta açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Recep Özel, yolun bir an önce bitirilmesini istediklerini ifade etti.

Özel, beklentisini, “Dereboğazı yolu yapılsın, üç öğün yemeğe Antalya'ya gidelim” sözleriyle dile getirdi.

Isparta ile Antalya arasındaki ulaşımı kolaylaştırması, seyahat güvenliğini artırması ve bölgenin ekonomik ve turistik hareketliliğine katkı sağlaması beklenen Dereboğazı yolunun ne zaman tamamen tamamlanacağı ise vatandaşların yanıt beklediği en önemli sorular arasında yer alıyor.