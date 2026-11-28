Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yılların bekleyişi sona erdi!

Isparta’nın Sütçüler ilçesi, uzun yıllardır beklediği doğalgaz hizmetine kavuştu. Çarşı Meydanı’nda düzenlenen törenle ilçede ilk doğalgaz ateşi yakılırken, vatandaşlar tarihi ana tanıklık etti. Sütçüler’de enerji altyapısı açısından yeni bir dönem başladı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde uzun süredir gündemde olan doğalgaz yatırımı tamamlanarak hizmete alındı. İlçe halkının merakla beklediği doğalgazın devreye girmesi dolayısıyla 27 Kasım Cuma günü açılış töreni düzenlendi.

Sütçüler Çarşı Meydanı’nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törende yakılan ilk doğalgaz ateşi, ilçede yıllardır beklenen hizmetin hayata geçirilmesini simgeledi.

SÜTÇÜLER’DE DOĞALGAZ SEVİNCİ YAŞANDI

Sütçüler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, ilçenin doğalgazla buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

BAŞKAN YURDABAK: SÜTÇÜLER’İMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Doğalgaz yatırımının ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam konforu açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, bu hizmetin Sütçüler’in geleceğine değer katacağını ifade etti.

Yurdabak, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sütçüler ilçemizi doğalgazla buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu artıracak, ilçemizin gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kıymetli bakanlarımıza, milletvekillerimize, valimize ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Isparta’mızın her köşesinin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel yarınlara kavuşması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yatırım Sütçüler’imize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

SÜTÇÜLER’İN YAŞAM KONFORUNA YENİ KATKI

Doğalgazın ilçede kullanılmaya başlanmasıyla birlikte özellikle kış aylarında ısınma konusunda vatandaşlara yeni bir alternatif sunulmuş oldu. Modern enerji altyapısının ilçeye kazandırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve Sütçüler’in gelişimi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yıllardır beklenen yatırımın hizmete alınmasıyla Sütçüler’de yeni bir dönem başlarken, ilçenin enerji altyapısındaki bu gelişmenin vatandaşlara ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Sütçüler’de yakılan ilk doğalgaz ateşi, ilçe halkının yıllardır süren beklentisinin gerçeğe dönüşmesinin simgesi oldu.