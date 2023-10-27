Türkiye'nin Köklü Kurumu PTT, 183 Yaşında!







23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), ülkenin en köklü kurumlarından biri olarak 183 yıllık bir geçmişe sahip. PTT, bu anlamlı yıldönümünde Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından kabul edildi.PTT Başmüdürü Baki Yılmaz, kabulde yaptığı konuşmada PTT'nin sunduğu hizmetler hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi. Yılmaz, PTT'nin ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "PTT, özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve iletişim çağına geçilmesi ile çağa ayak uydurup farklı birçok alanda daha vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor" dedi.PTT, sadece postane hizmetlerini değil, aynı zamanda bankacılık hizmetlerini de içeren birçok alanda hizmet sunarak vatandaşların hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Vali Baruş, PTT'nin halkın yaşamında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu vesileyle PTT’nin 183. yılını tebrik ediyorum. Tüm PTT çalışanlarına vatandaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı, 183 yıllık birikimi ve tecrübesiyle ülkenin iletişim ve posta hizmetlerindeki güvencesi olmaya devam etmektedir.