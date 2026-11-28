Isparta’da Davraz Kayak Merkezi’nde Çığ Önleme ve Pist Çalışmaları Sürüyor

Davraz Kayak Merkezi’nde kış turizminin daha güvenli, sürdürülebilir ve güçlü bir altyapıyla sürdürülmesi amacıyla yürütülen Çığ Önleme Projesi kapsamında saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Isparta İl Özel İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen proje, sezon boyunca daha uzun ve güvenli hizmet verilmesini hedefliyor.

Sahada Hangi Çalışmalar Yapıldı ve Sürüyor?

Yamaçlarda iş makineleriyle yürütülen kazı, kırma, delgi ve teraslama çalışmalarının yanı sıra pist ve güvenlik altyapısına yönelik şu adımlar öne çıkıyor:

Bugüne kadar 16 adet palye oluşturuldu.

Seki ve teras yollarıyla toplam 6 bin 700 metre yol yapımı tamamlandı.

Oğlak Geçidi Bubble Mekanik Tesis’in pist genişlikleri, eğimleri ve uzunlukları yeniden düzenlenerek güvenlik artırıldı.

370 metre uzunluğundaki kar köprüsünün 90 metrelik bölümünde ve 520 ayak ankrajının 150 adedinde, 13 metre derinlikte uygulama çalışmaları sürüyor.

Kurumlara ve İsimlere Teşekkür

Projeye sağlanan destek ve katkılar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na; başta Isparta Valisi Abdullah Erin olmak üzere AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun’a, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul’a ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür edildi.

Davraz’da daha güvenli, sürdürülebilir ve güçlü bir kış turizmi altyapısı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.