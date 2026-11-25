Isparta’nın Hoyran Ovası’nda üretim yapan çiftçi İbrahim Aydın Tola, yıllardır su alamadıkları ve kendi imkanlarıyla kuyu açtıkları halde dekar başına 650 lira sulama ücreti istenmesine tepki göstererek adalet çağrısında bulundu .

Hoyran Ovası’nda Sulama Ücreti İsyanı: “Su Verilmeden Dekarı 650 Lira İsteniyor”

Isparta’da meyve üretiminin önemli merkezlerinden Hoyran Ovası’nda çiftçilik yapan üreticiler, sulama yapmadıkları halde sulama birliği tarafından gönderilen dekar başına 650 liralık ücrete tepki gösterdi . Yalvaç ilçesine bağlı Kumdanlı köyünden üretici İbrahim Aydın Tola, kırılmış ve kullanılamaz haldeki sulama kanallarına rağmen tahakkuk ettirilen ücretlere isyan ederek yetkililere çözüm çağrısında bulundu .

“Son 3-4 Yıldır Su Vermediler, Kendi İmkanımızla Kuyu Açtık”

Yaklaşık 3-4 yıldır sulama birliğinden su alamadıklarını belirten üretici İbrahim Aydın Tola, ağaçların kurumaması ve üretim yapabilmek için kendi imkanlarıyla sondaj vurup kuyu açtıklarını söyledi . Su sorununu kendi çabalarıyla çözdüklerini ifade eden Tola, üreticinin yaşadığı ekonomik yükü şu sözlerle anlattı :

"Son 3-4 yıldır sulama birliği su veremediği halde bizler kuyu çıkartmak zorunda kaldık. Diktiğimiz ağaçlar kurumasın diye, üretim yapabilelim diye sondaj vurduk, su problemini çözdük. Zaten borcumuzu, kredilerimizi krediyle ödemeye çalışıyoruz. Yani bırakalım mı?"

İşçi, mazot, gübre ve ilaç maliyetleriyle mücadele ettiklerini kaydeden Tola, bu yıl üretimden yeterince kazanç sağlanamadığını dile getirdi . Geçen yıl dekar başına 300 lira olan ücretin bu yıl 650 liraya çıkarılmasına tepki gösteren Tola, 500-600 dekar alanda üretim yaptığını belirterek bu rakamın üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi .

“Çalışmayan Birliğin Personel Maaşına Biz Kefil Değiliz”

Uluborlu’dan göle kadar uzanan 25-30 kilometrelik sulu tarım arazisinde elma, kayısı, pancar, fasulye, barbunya ve bezelye gibi binlerce ton ürün yetiştirdiklerini aktaran Tola, yıllardır kanallardan su akmadığını vurguladı . Kuyuların kapatılması yönündeki söylemlere de tepki gösteren Tola, şunları kaydetti :

"Kapatsın o zaman bu gördüğümüz vadi, Uluborlu’dan göle kadar 25-30 kilometrelik bir arazi, sulu tarım yapılan bu araziler. Kapatsın kuyuları, biz de rahat edelim, bırakalım, üretim yapmayalım. Yani bu ne demek? Biz çalışmayan sulama birliğinin personelinin maaşını ödemeye biz kefil miyiz ya?"

Devlet ve Yetkililere Çağrı: “Adalet İstiyoruz”