Isparta Şehir Hastanesi’ne Robotik Cerrahi Hedefi: Osman Zabun’dan “Da Vinci” Çalışması

Isparta’nın sağlık altyapısının teknolojik yatırımlarla güçlendirilmesi amacıyla yeni çalışmalar yürütülüyor. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta Şehir Hastanesi’ne dünyanın ilk ve tek cerrahi robotik sistemi olarak bilinen Da Vinci cihazını kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı .

Uzaktan Cerrahi ve İyileşme Sürecinde Avantajlar

Sağlık hizmetlerinde teknolojik yeniliklerin önemine değinen Milletvekili Osman Zabun, cerrahi operasyonların uzaktan yapılabilmesini sağlayan yeni bir yatırım üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti . Da Vinci robotik ameliyat cihazının Isparta’ya kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Zabun, sistemin hem ameliyat sırasında hem de iyileşme sürecinde pek çok avantaj sunduğunu ifade etti .

Cihazın çalışma mantığını ve sağladığı imkanı anlatan Zabun, şu ifadeleri kullandı :

"Şimdi yeni bir şeyin üzerinde çalışıyoruz sağlıkta. O da şu: Şimdi Da Vinci diye bir cihaz var, robotik bir ameliyat cihazı. Ne demek bu, ne işe yarıyor? Mesela Amerika’da bir ameliyatı gerçekleştirebilecek bir doktor var. Sizin buradan çıkıp Amerika’ya gitme şansınız yok. Şehir Hastanesi’ne yatıyorsunuz, cihaz geliyor, Amerika’da bilgisayarın başına doktor oturuyor ve burada Şehir Hastanesi’nde ameliyat masasında hastayı ameliyat ediyor. Bu cihaz sayesinde inşallah bunu Isparta’mıza kazandırmak için bir mücadele yürütüyoruz ve sonuçlandıracağımıza da inanıyoruz."

“Lider Kalmak Zor, Pozisyonumuzu Koruyalım”