Isparta’ya kar yağışı geliyor mu? Tarihler belli oluyor

Isparta’da kış mevsiminin ilk kar yağışı için gözler aralık ayının ilk günlerine çevrildi. Hava tahmin modellerinde 1 ve 2 Aralık tarihlerinde kar yağışı ihtimali gündeme gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminlerinde Isparta merkez için henüz kesinleşmiş bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali yakından takip ediliyor.

Isparta’da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşların gözü meteorolojik tahminlere çevrildi. Özellikle kış mevsiminde kar yağışını bekleyen Ispartalılar için aralık ayının ilk günlerine ilişkin tahminler dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ve Isparta’da kar yağışının beklendiğini duyuran hava durumu görseli de kentte heyecan oluşturdu. Paylaşılan tahminlerde pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağı, çarşamba günü ise kar yağışının görülebileceği öne sürüldü.

1-2 ARALIK TARİHLERİNE DİKKAT!

Bazı uzun vadeli hava tahmin modellerinde Isparta için 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günlerinde kar yağışı ihtimali yer alıyor. Özellikle 2 Aralık tarihinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali yeniden gündeme geldi.

Ancak farklı meteorolojik kaynakların tahminleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Isparta ve bazı ilçeleri için yayımladığı 5 günlük tahminde 27 Kasım-1 Aralık döneminde kar yağışı öngörülmüyor.

ISPARTA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı bölgesel tahminlerde de önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağışlı ve soğuk hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

Isparta merkez için güncel tahminlerde sıcaklıkların 1 Aralık civarında sıfır dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Uzun vadeli bazı modellerde ise aralık ayının ilk günlerinde kar ihtimali dikkat çekiyor.

ISPARTA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Isparta'da kar yağışının başlayacağı tarihe ilişkin henüz kesinleşmiş bir meteorolojik öngörü bulunmuyor. Özellikle 1-2 Aralık tarihleri için paylaşılan tahminlerin önümüzdeki günlerde güncellenmesi bekleniyor.

Ispartalılar ise kentin simgesi haline gelen kış manzaralarının yeniden ortaya çıkacağı günleri merakla bekliyor.

Isparta'ya kar yağacak mı? Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni meteorolojik tahminler bu sorunun yanıtını netleştirecek.