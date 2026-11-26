Yalvaç Devlet Hastanesi’nde bir ilk! İnce kateterle hastaya yeniden nefes oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sağlık alanında önemli bir gelişmeye imza atıldı. Yalvaç Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde ilk kez uygulanan kateter torakostomi yöntemiyle, akciğerinde yoğun sıvı biriken hastanın göğüs boşluğundaki fazla sıvı tahliye edildi. Başarıyla gerçekleştirilen işlem sonrasında hasta yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yalvaç Devlet Hastanesi, ilçede sağlık hizmetlerinin gelişmesi adına önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Hastanenin Göğüs Hastalıkları Kliniği tarafından ilk kez gerçekleştirilen kateter torakostomi (ince tüp ile sıvı tahliyesi) işlemiyle, nefes darlığı yaşayan bir hastanın tedavisinde modern ve konforlu bir yöntem başarıyla uygulandı.

Nefes darlığı, öksürük ve halsizlik şikâyetleriyle hastaneye başvuran hastanın yapılan akciğer röntgeni ve göğüs tomografisi incelemelerinde, akciğer çevresinde yoğun sıvı birikimi tespit edildi. Hastanın solunumunu zorlaştıran bu durum üzerine harekete geçen Göğüs Hastalıkları Kliniği ekibi, kateter torakostomi yöntemini uygulamaya karar verdi.

İNCE KATETERLE FAZLA SIVI TAHLİYE EDİLDİ

Steril klinik koşullarda gerçekleştirilen işlemde, hastanın işlem bölgesi lokal anesteziyle uyuşturuldu. Yatak başı ultrason (USG) eşliğinde ilerletilen ince kateter yardımıyla göğüs boşluğunda biriken fazla sıvı kontrollü bir şekilde dışarı alındı.

Uygulanan yöntem sayesinde akciğer üzerindeki baskının azaltılması ve akciğerin yeniden genişlemesinin sağlanması hedeflendi. Başarıyla tamamlanan işlem sonrasında hastanın solunum konforunda iyileşme sağlandı.

KATETER TORAKOSTOMİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Kateter torakostomi, akciğer ile göğüs duvarı arasında bulunan plevral boşlukta normalden fazla biriken sıvının ince bir kateter yardımıyla tahliye edilmesini sağlayan tıbbi bir işlemdir.

Bazı hastalıklara bağlı olarak bu bölgede sıvı birikmesi, akciğerin genişlemesini engelleyerek nefes darlığı, göğüste sıkışma ve ağrı gibi şikâyetlere neden olabilir.

İşlem öncesinde hasta ayrıntılı klinik ve radyolojik değerlendirmeden geçirilirken, süreç hakkında hasta ve yakınlarına bilgi verilerek gerekli onamlar alınıyor. Lokal anestezi altında ve ultrason eşliğinde gerçekleştirilen uygulama, hastanın konforu ve güvenliği gözetilerek yapılıyor.

İŞLEM SONRASI HASTA TAKİBİ SÜRÜYOR

Kateter torakostomi sonrasında hastanın kateter giriş bölgesinin bakımı ve temizliği titizlikle takip ediliyor. Ayrıca akciğerin yeniden genişlemesi ve tedaviye verdiği yanıt kontrol ediliyor.

Yalvaç Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ilçede ilk kez uygulanan bu yöntemle sağlık hizmetlerinde önemli bir adım atıldığını belirterek, güncel ve hasta konforunu önceleyen tedavi uygulamalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yalvaç Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu ilk uygulama, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.