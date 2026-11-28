Isparta’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’nın Hisar Mahallesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsünün bölgeden ayrıldığı iddia edilirken, polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Hisar Mahallesi 145. Cadde ile 3626 Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsünün kimliği araştırılıyor

İddiaya göre otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden trafik önlemi çağrısı

Öte yandan mahalle sakinleri, bölgede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Özellikle kavşak ve köşe noktalarında görüş açısının yetersiz kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, araç hızlarının düşürülmesi ve trafik güvenliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Mahalle sakinleri, yollara hız kesici tümsekler yapılmasını ve görüş açısının kısıtlı olduğu köşelere trafik aynaları yerleştirilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.









