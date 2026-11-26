Isparta 32 Spor’da Zorlu Süreç ve Destek Çağrısı: “Bu Bir Geçiş Sezonu, Armaya Küsülmez”



TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Isparta 32 Spor’da yaşanan zorlu süreç, sakatlıklar ve kamuoyundaki eleştiriler sonrası teknik heyet, futbolcular ve kulüp yöneticileri kameraların karşısına geçti . Yaklaşık 4 hafta önce takımın başına geçen teknik direktör Hakan Karaca, futbolcular Mazlum Demir ve Nurettin Çakır ile genel kaptan Ender Kızıltaş, takımın mevcut durumunu anlatarak taraftara birlik ve destek çağrısında bulundu .

Hakan Karaca: “Kendi Antrenmanımıza Çıkmadan 4 Maç Oynadık, Bu Bir Geçiş Sezonu”

Göreve geldiğinden bu yana yoğun ve zorlu bir fikstürün içinde yer aldıklarını belirten teknik direktör Hakan Karaca, takımın içinde bulunduğu şartları ve sakatlıkları anlattı . Kendi antrenmanlarını sahaya tam yansıtamadan peş peşe maçlara çıktıklarını ifade eden Karaca, şu değerlendirmelerde bulundu :

Göreve geldikten sonraki süreçte cumartesi, çarşamba ve pazar maçlarının da yer aldığı yoğun bir tempoda; takımı henüz tam tanımadan ve oyun planını tam oturtamadan ufak dokunuşlar ve oyuncuların gayretiyle Erbaa maçında iyi bir oyun sergilediklerini, ancak sonuç alamadıklarını söyledi .

Aksaray maçına 9 sakatla, 11 oyuncudan 8’inin sakat olduğu şartlarda çıktıklarını, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini ve 90. dakikada yenilen golle mağlup olduklarını dile getirdi .

Önceki 4 haftada 12 gol yiyen takımın son 4 haftada yalnızca 2 gol yediğini kaydederek savunma ve oyunda bir gelişme olduğunu ifade etti .

Bu sezonun kendi açılarından bir geçiş sezonu olduğunu, ilk yarının kalan 4 maçında toplayabildikleri kadar puan toplayıp devre arasını iyi değerlendirerek play-off hattına tutunmayı hedeflediklerini belirtti .

Asıl önemli olanın önümüzdeki sezon için kadro ve oyun sistemini kurmak olduğunu vurgulayan Karaca, her yıl hoca ve oyuncu değişiklikleriyle yeniden başlamanın yerine istikrarın ve üstüne koyarak ilerlemenin önemine dikkat çekti .

Futbolculardan Taraftara Çağrı: “İnsan Sevdiği Armaya Gönül Koymamalı”

Futbolcular Mazlum Demir ve Nurettin Çakır da ligin ilk yarısının bitmesine 4 hafta kaldığını belirterek hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi . Sakat oyuncuların dönmesi ve devre arası kampıyla birlikte takımın çok farklı bir seviyeye gelebileceğine inandıklarını dile getiren futbolcular, Atatürk Stadyumu’nda taraftarı yanlarında görmek istediklerini vurguladı .

Tribünlerin dolu olduğu günlerle pandemi dönemindeki boş tribün atmosferini bizzat yaşadığını ifade eden futbolcu, kırgınlık ve dargınlıkların olabileceğini ancak insanın sevdiği armaya gönül koymaması gerektiğini belirterek taraftardan destek istedi .

Ender Kızıltaş: “Şükrü Başkan Olmazsa Takım Afyon’a Gider Ama Geri Dönemez”

Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltaş ise kulübe verdiği desteklerden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ve 5 sezondur mücadele eden Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ile ailesine teşekkür etti .

Isparta 32 Spor’un basın ve taraftar nezdinde yalnız bırakıldığını savunan Kızıltaş, başarı isteniyorsa herkesin Atatürk Stadyumu’nda yer alması gerektiğini söyledi . Kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Kızıltaş, şu ifadeleri kullandı :