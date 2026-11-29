Isparta’da gece denetiminde 350 bin TL ceza! Ehliyetine 5 yıl el konuldu
Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, alkol kontrolünü reddettiği belirtilen bir sürücüye toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
Olay, İstiklal Mahallesi 6 Mart Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ekiplerinin rutin denetimleri sırasında bir otomobil sürücüsü kontrol amacıyla durduruldu.
Alkolmetreyi üflemeyi reddetti
İşlem sırasında sürücünün alkol kontrolünü kabul etmediği, polis ekipleriyle yaşanan diyalog sırasında dakikalarca yüksek sesle konuştuğu öğrenildi. Alkol ölçümünü reddeden sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatıldı.
350 bin TL ceza, 5 yıl ehliyetsiz kalacak
Alkol kontrolünü reddetmesi nedeniyle sürücüye toplam 350 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.