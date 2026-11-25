Yalvaç’ta tantunicinin tüpü patladı! İş yerinde yangın çıktı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir tantuni işletmesinde meydana gelen tüp patlaması çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir tantuni işletmesinde yaşanan tüp patlaması, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Patlamanın şiddetiyle birlikte çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, iş yerinde yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama ve yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma yürüttü.

Yaşanan olay sırasında çevrede toplanan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesini endişeyle takip etti. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda sevindirici olan gelişme ise herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu. Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın kesin nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor.