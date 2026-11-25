Başdeğirmen’den Vali Abdullah Erin’e teşekkür mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Malatya Valiliğine atanan Isparta Valisi Abdullah Erin için teşekkür mesajı yayımladı. Erin’in görev süresi boyunca Isparta’ya sunduğu hizmetlere ve belediye çalışmalarına verdiği desteğe dikkat çeken Başdeğirmen, yeni görevinde başarılar diledi.

Isparta Valisi Abdullah Erin’in Malatya Valiliğine atanmasının ardından kentteki görev değişimine ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vali Erin’e teşekkür ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen, Vali Abdullah Erin’in görev süresi boyunca Isparta’ya önemli hizmetler sunduğunu belirterek, belediyenin çalışmalarına verdiği desteğin de kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.

“BİRLİK VE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM”

Başdeğirmen, yayımladığı mesajda Vali Erin’in devlet adamlığı, engin tecrübesi ve millete hizmeti esas alan yönetim anlayışıyla Isparta’da değerli izler bıraktığını vurguladı.

Erin ile Isparta’nın gelişmesi ve vatandaşların huzuru için birlik ve uyum içerisinde çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başdeğirmen, teşekkürlerini şahsı ve hemşehrileri adına iletti.

YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesajının sonunda Abdullah Erin’e Malatya Valiliği görevinde üstün başarılar diledi. Erin’in Isparta’ya sunduğu katkıların daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

Başdeğirmen’in paylaşımı, Vali Abdullah Erin’in Isparta’daki görev dönemine