Isparta’da alkollü elektrikli bisiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu kadın elektrikli bisiklet sürücüsüne 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 03.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan N.S. isimli yabancı uyruklu kadın sürücü, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan elektrikli bisiklet, alkolsüz bir şahsa teslim edildi.

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde yaşanan olay, trafik güvenliği ve alkollü araç kullanımı konusunu bir kez daha gündeme getirdi.



