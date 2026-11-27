Isparta Valisi Abdullah Erin Basınla Vedalaştı: “Devam Eden Yatırımlar Tamamlanacak”Malatya Valiliği’ne atanan Isparta Valisi Abdullah Erin, basın mensuplarıyla bir araya gelerek görev süresine ve Isparta’da yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Davraz’da 12 Ay Turizm ve Suni Karlama ProjesiDavraz Kayak Merkezi’nde turizm sezonunun 12 aya yayılması amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Vali Erin, 200 milyon liralık çığ önleme projesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi
Sporcu kamp merkezinde yaz boyunca birçok futbol takımının ağırlandığını aktaran Vali Erin, organizasyonlarda daha iyi bir noktaya gelinmesi gerektiğini vurguladı
Sanayi Yatırımlarında Yeni Dönem ve Tarihi Binaya Kültür Sanat DönüşümüSanayi yatırımlarının önünün açılmasının önemine değinen Vali Erin, özellikle yer sıkıntısı yaşayan Antalya başta olmak üzere çevre illerden Isparta’ya sanayi yatırımlarının geleceğini ifade etti
Kentin kültürel yatırımlarına da değinen Erin, hayırseverlerin desteğiyle yürütülen projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
- İlimizin önde gelen halı üreticilerinden Ayşegül Yürekli Şengör ve eşi Mehmet Cem Şengör’ün desteğiyle, tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binasının Halı ve Gül Kültür Sanat Merkezi’ne dönüşmesini sağlayacak tadilat projesine başlanacak.
- Yürekli ailesi, merkezin restorasyonu için daha önce 10 milyon lira bağışta bulunmuştu; binanın iç restorasyonu da yine Yürekli ailesi tarafından yaptırılacak.
- Merkezde ünlü sanatçıların koleksiyonları sergilenecek ve burası Isparta’ya ziyaretçi çekecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
- Eğirdir’de hayırsever Hüseyin Erdoğmuş tarafından eğitime kazandırılacak fen lisesinin, sahip olduğu kampüsle Türkiye’de ilk olduğu belirtildi; yetişmesi halinde gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edileceği açıklandı
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