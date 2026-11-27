Isparta Valisi Abdullah Erin Basınla Vedalaştı: “Devam Eden Yatırımlar Tamamlanacak”

Malatya Valiliği’ne atanan Isparta Valisi Abdullah Erin, basın mensuplarıyla bir araya gelerek görev süresine ve Isparta’da yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

. Vali Erin, görev süresi boyunca Isparta’da önemli yatırımların hayata geçtiğini vurgulayarak, şehrin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde yarınlarının daha da güzel olacağını kaydetti

. Devam eden yatırımların da mutlaka tamamlanacağını ifade etti

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Davraz’da 12 Ay Turizm ve Suni Karlama Projesi

Davraz Kayak Merkezi’nde turizm sezonunun 12 aya yayılması amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Vali Erin, 200 milyon liralık çığ önleme projesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi

. Bir sonraki aşamada ise maliyeti 6 milyon avro olan suni karlama makinelerinin alınması için proje hazırlandığını belirten Erin, bu sayede oteller bölgesinde sezonun erken açılabileceğini dile getirdi

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Sporcu kamp merkezinde yaz boyunca birçok futbol takımının ağırlandığını aktaran Vali Erin, organizasyonlarda daha iyi bir noktaya gelinmesi gerektiğini vurguladı

. Davraz’daki kapalı spor salonunda da müsabakaların yapılabilmesi için zeminin değiştirildiğini kaydetti

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Sanayi Yatırımlarında Yeni Dönem ve Tarihi Binaya Kültür Sanat Dönüşümü

Sanayi yatırımlarının önünün açılmasının önemine değinen Vali Erin, özellikle yer sıkıntısı yaşayan Antalya başta olmak üzere çevre illerden Isparta’ya sanayi yatırımlarının geleceğini ifade etti

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İlimizin önde gelen halı üreticilerinden Ayşegül Yürekli Şengör ve eşi Mehmet Cem Şengör’ün desteğiyle, tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binasının Halı ve Gül Kültür Sanat Merkezi’ne dönüşmesini sağlayacak tadilat projesine başlanacak.

Yürekli ailesi, merkezin restorasyonu için daha önce 10 milyon lira bağışta bulunmuştu; binanın iç restorasyonu da yine Yürekli ailesi tarafından yaptırılacak.

Merkezde ünlü sanatçıların koleksiyonları sergilenecek ve burası Isparta’ya ziyaretçi çekecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Eğirdir’de hayırsever Hüseyin Erdoğmuş tarafından eğitime kazandırılacak fen lisesinin, sahip olduğu kampüsle Türkiye’de ilk olduğu belirtildi; yetişmesi halinde gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edileceği açıklandı .

Toplantı, Vali Erin’in gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi

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Kentin kültürel yatırımlarına da değinen Erin, hayırseverlerin desteğiyle yürütülen projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: