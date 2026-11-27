Isparta’dan Malatya’ya atanan Vali Abdullah Erin’den ilk mesaj

Isparta Valiliği görevinden Malatya Valiliğine atanan Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla yeni görevine ilişkin duygularını paylaştı. Erin, kendisine duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliğinden Malatya Valiliğine atanan Abdullah Erin, yeni görev yeriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Atama kararına göre</a> Erin, Malatya Valisi olarak görevlendirildi.

Erin, paylaşımında Isparta’yı “güller ve gönüller şehri” olarak nitelendirirken, yeni görev yeri Malatya’yı ise “kadim şehir” sözleriyle tanımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Abdullah Erin, açıklamasında daha önce Adıyaman ve Şanlıurfa’da da görev yaptığını hatırlatarak, Malatya Valiliği görevinin kendisine nasip olmasından dolayı Allah’a şükrettiğini ifade etti.

Erin, kendisine duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

“GÜLLER VE GÖNÜLLER ŞEHRİ ISPARTA’DAN KADİM ŞEHİR MALATYA’YA”

Vali Abdullah Erin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle, güller ve gönüller şehri Isparta’dan kadim şehir Malatya’ya Vali olarak atanmış bulunmaktayım.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Isparta’nın ardından Malatya Valiliği gibi şerefli görevleri şahsımıza nasip eden Rabbime sonsuz şükürler ediyorum.

Eşsiz onurunun yanı sıra büyük mesuliyeti de gerektiren bu makamlara bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve güvenlerini bizden esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımı arz ediyorum.”

ISPARTA’DAN MALATYA’YA YENİ GÖREV

Isparta’da görev yaptığı süre boyunca kent gündeminde önemli yer edinen Vali Abdullah Erin, yeni görevine Malatya’da devam edecek. Erin’in paylaşımı, Isparta’dan Malatya’ya uzanan görev değişikliğinin ardından yaptığı ilk açıklamalardan biri olarak dikkat çekti.

Güller diyarı Isparta’dan ayrılmaya hazırlanan Erin’in yeni görevinde nasıl bir çalışma dönemi geçireceği ise Malatya’da yakından takip edilecek.