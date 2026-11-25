Isparta’da Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi’nde Son Aşama: “Türkiye’de İkinci Büyüklükte”

Isparta’da yapım süreci tamamlanan ve temizlik aşamasına gelinen Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi binasında, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen incelemelerde bulundu . Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen projenin yakın zamanda hizmete açılması hedefleniyor .

Merkezde Hangi Alanlar Yer Alıyor?

Yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkez bünyesinde farklı ihtiyaçlara hitap eden pek çok donatı oluşturuldu. Tesisin öne çıkan bölümleri şöyle sıralandı:

Atölye ve eğitim odaları

Hidroterapi havuzları

Kapalı spor salonu ve fitness salonları

Çok amaçlı konferans salonu

Engelsiz çocuk oyun parkı ve basketbol sahası

Gökgöz: “Nüfus Ölçeğinde Türkiye’de İkinci Büyüklükte”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, projenin nüfus ölçeğine bakıldığında Türkiye’de ikinci büyüklüğe sahip bir gençlik merkezi niteliği taşıdığını ifade etti . Yaklaşık 4 yıl önce ihalesi yapılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyenin ortak protokolüyle hayata geçirilen merkezin hem gençlere hem de engelli bireylere hitap edeceğini belirtti .

Sürece katkı sunan isimlere değinen Gökgöz, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde başlayan fikrin ve sürecin; yaşanan afet ve pandemi gibi gelişmelerin ardından mevcut Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın destekleri ve Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle tamamlanma aşamasına geldiğini vurguladı . Gökgöz, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşayabilecekleri bir yaşam alanının kazandırılmasında gösterdiği özveri ve iş birliği nedeniyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ekibine teşekkür etti .

Başdeğirmen: “15 Gün ile Bir Ay İçinde Kullanıma Hazır Hale Gelecek”

Isparta’ya çok önemli bir tesis kazandırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisin temizlik aşamasına geldiğini ve yaklaşık 15 gün ile bir ay sonra kullanılabilir duruma geleceğini söyledi .