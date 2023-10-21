Dilek Özdemir, Isparta'da TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Seçildi

Isparta'da Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nun seçimleri sona erdi ve Mavi Liste'nin başkan adayı Dilek Özdemir, 24 oy alarak başkanlığa seçildi. Mavi Liste, bu başarıyla Isparta'nın dönüşümünün lideri olmayı başardı.

Dilek Özdemir ve ekibi, şehir için iddialı projelerle yola çıkıyor. Yenilikçi fikirleri ve girişimci ruhlarıyla, Isparta'nın sosyal ve ekonomik gelişimine olumlu katkıda bulunmak için çalışmalarına hızla başladılar.

Seçim sonuçlarının ardından Dilek Özdemir, "Kadın girişimcilerin gücüyle Isparta'nın dönüşümünü başlatıyoruz. Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Kazananın Isparta olması dileğiyle!" dedi.

Mavi Liste'nin zaferi, Isparta'nın geleceğine umut ve enerji getirirken, kadın girişimcilerin toplumun her kesimine ilham kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi. Isparta, Kadın Girişimcilerin liderliğinde daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor.