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TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR CRUISE GEMİSİ 'GÜVENLİ YOLCULUK' BELGESİ ALDI!

TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR CRUISE GEMİSİ 'GÜVENLİ YOLCULUK' BELGESİ ALDI!
TÜRKİYE
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CRUISE SEKTÖRÜNDE BİR İLK:
TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR CRUISE GEMİSİ 'GÜVENLİ YOLCULUK' BELGESİ ALDI!
Türk Cruise sektöründe bir ilke imza atıldı. Selectum Blu Cruises, uyguladıkları üst düzey hijyen standartlarıyla Almanya merkezli uluslararası sertifikasyon kuruluşu RoyalCert'ten 'Güvenli Yolculuk' sertifikasını Türkiye'de alan ilk cruise firması oldu.
Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını yaşamımızdaki önceliklerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirdi. Pandemiden etkilenen alanlardan biri olan turizm sektöründe de tatilciler ilk olarak sağlıklı ve güvenilir tatil seçeneklerini tercih ediyor. Selectum Blu Cruises'in Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, gemi seyahatlerinin hijyen açısından çok daha güvenli olduğunu vurgulayarak, Cruise tatilinin ayırt edici özelliklerine dikkat çekti. Ahmet Yazıcı, "BLUE SAPPHIRE gemimiz ile gerçekleştireceğiniz cruise tatilini yüzen bir otel olarak tanımlayabiliriz. Misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi için prosedüre uygun şekilde gereken tüm hazırlıklarımızı en ince ayrıntılarina kadar planlıyoruz. Gemide, giriş anından, turun bitimine kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemler ve kurallar titizlikle uygulanmaktadir. Ayrıca Selectum Blu Cruises olarak 'güvenli yolculuk' sertifikası bulunan Türkiye'deki tek cruise firmasıyız. Hijyen kurallarını titizlikle benimseyerek aldığımız bu belge ile, Cruise tatilinin en güvenli seyahat seçeneği olduğunu da kanıtlamış olduk" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE 'GÜVENLİ YOLCULUK BELGESİ'Nİ ALAN İLK CRUISE FİRMASI
Selectum Blu Cruises, sektörde bir ilke imza atarak 'güvenli yolculuk' belgesi alan Türkiye'nin ilk firması oldu. Gemi içerisinde, üst düzey hijyen tedbirlerini protokole uygun biçimde gerçekleştiren Selectum Blu Cruises, Almanya merkezli uluslararası sertifikasyon kuruluşu RoyalCert tarafından verilen 'safe cruise' yani 'güvenli yolculuk' belgesinin sahibi olarak, misafirlerine sunduğu avantajlı seyahat seçenekleri ile güvenli yolculuğun garantisini veriyor.
PANDEMİDE EN GÜVENİLİR TATİL SEÇENEKLERİNDEN BİRİ
Cruise tatilinin pandemi dönemindeki güvenilir tatil seçeneklerinden biri olduğunun altını çizen Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, "Seyahat boyunca yolcu ve mürettebatın sağlık durumu hem liman otoriteleri, hem de gemi yönetimindeki sağlık ekibi tarafından sürekli kontrol altında tutulmakta. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez" şeklinde konuştu. Yolcuların ve personelin sağlık ve güvenliğini sağlamanın öncelikli kuralları olduğunu ifade eden Yazıcı, "Misafirlerimizden seyahat gereksinimlerine uygun olarak negatif test sonucu ve aşı sertifikalari gibi ilgili belgeleri sağlamalarını rica ediyoruz. Tüm misafir ve mürettebat için biniş öncesi gelişmiş sağlık taraması yapılıyor. Konuklarımız için zorunlu sıcaklık taraması ve yatılı öncesi sağlık bildirimleri özenle takip edilmekte. Mürettebat üyeleri için ise gemiye biniş öncesi ve rotasyonları boyunca COVID-19 testi yapılmaktadır. Gemimizin içinde kızılötesi ateş tarama sistemi mevcut. Elbette doktor ve sağlık ekiplerimiz de hazır bulunmakta" diye konuştu.
COVID-19'A KARŞI 'GÜVENLİ GEMİ' PROTOKOLÜ
Gemilerinde yer alan tüm departmanlar ve birimler için süreçleri etkileyen hijyen uygulama prosedürünün titizlikle uygulandığının altını çizen Yazıcı, geminin havalandırma sistemine de dikkat çekerek, ortak alanlara ve kabinlere sürekli temiz hava sirkülasyonu yapıldığına ve kabinler arasında hava dolaşımını engelleyen sistemlerin kurulduğunu belirtti. "Gemi içi, asansörler, korkuluklar, restoran, eğlence ve çocuk alanları, ayrıca SPA gibi tüm ortak alanlar devamlı temizlenerek ÖZEL HİJYENİK solüsyonlarla sürekli dezenfekte edilmektedir. Ortak alanların, kamaraların, süitlerin ve yüksek trafik temas noktalarının sürekli dezenfekte edilmesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
 
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