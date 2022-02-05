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EN GÜZELİNİ HAK EDEN SEVDİKLERİNİZE: POLAROİD NOW VE POLAROİD GO

EN GÜZELİNİ HAK EDEN SEVDİKLERİNİZE: POLAROİD NOW VE POLAROİD GO
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

EN GÜZELİNİ HAK EDEN SEVDİKLERİNİZE: POLAROİD NOW VE POLAROİD GO
 
1937’de anında çıkan fotoğraf teknolojisini dünyaya kazandıran Polaroid, kurulduğu günden bu yana kaliteli kameraları ve fotoğraf filmleriyle kullanıcılarına ayrıcalık yaşatıyor. Sevgililer günü yaklaşırken sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler için Polaroid Now ve Polaroid Go şipşak fotoğraf makineleri en iyi alternatifi sunuyor. Polaroid’in uzun yıllara dayanan tecrübesiyle üretilen Polaroid Now ve Polaroid Go, gerçek anlamda anı deneyimi yaşatıyor. Hayattaki unutulmaz anların yakalanması için uzun yıllardır fotoğraf kameraları üreten Polaroid’in yeni şipşak fotoğraf makineleri Polaroid Now ve Go, nostaljik esintileri son teknoloji ile birlikte sunuyor.
 
Modernite ve Retronun Ahenkli Birleşimi: Polaroid Now
Şık retro tasarımıyla hem yeni aksesuar hem de yeni hobi edinmek için en iyi aday olan Polaroid Now, anıları ölümsüzleştirirken tarzıyla da kullanıcılarını ayrıcalıklı hissettiriyor. Fotoğraflara nostalji katarak anıları güzelleştiren Polaroid Now, retro tasarımıyla dikkat çekiyor. Otomatik odaklama sistemi ile Polaroid Now, iki lensli merceği sayesinde istenilen her yerde, flaşsız bile en iyi portre fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor. Yalnızca bir kamera değil yaşam aksesuarı olan Polaroid Now, sevdiklerinin stilini tamamlamak isteyenler için muazzam bir hediye… Fotoğrafçılığı zahmetsizleştiren Polaroid Now, çekilen fotoğrafların sonsuza dek saklanmasını sağlıyor. Polaroid’in yeni şipşak kamerası Polaroid Now, 70’lerin renkli dünyasını şimdinin teknolojisiyle buluştururken geçmişe olan özlemi gideriyor. Polaroid tecrübesi ve teknolojisiyle üretilen Color i-Type Film, Polaroid Now ile çekilen fotoğrafları Polaroid renginde hayata geçiriyor. Orijinal Polaroid boyutunda 15 dakika içinde hazır olan fotoğraflar, ikonik beyaz çerçeve ile ölümsüzleşiyor.
Polaroid Now Fiyat: € 138
Polaroid Color i-Type Film: € 18
 
Taşınabilirliğin ve Yaratıcılığın Retro Birleşimi: Polaroid Go
Polaroid ailesinin en küçük üyesi Polaroid Go, kompakt tasarımı ve fonksiyonel boyutu ile eşsiz bir deneyim sunuyor. Her yere kolayca taşınabilen Polaroid Go, yaratıcılığı konuşturmaya yardımcı oluyor. Polaroid Go ile istenilen her yerde, her an güzel fotoğraflar çekilebiliyor. Giyilebilir ve taşınabilir bir teknolojik aksesuar olan Polaroid Go ile her yere gidilebiliyor, küçük küçük kareler ile anlar ve anılar film afişi tadında güzelleşiyor. Heyecan veren anıları daima biriktirebilmek için yaratılan Polaroid Go, retro tasarımıyla stilleri renklendirirken, şipşak fotoğrafların ayrıcalığını yaşatıyor. Polaroid Go ile fonksiyonellik üst seviyeye taşınırken kaliteden ödün verilmiyor. Polaroid Go, sevdiklerini şımartmak isteyen herkes için en uygun hediye alternatiflerinden biri… Polaroid Go Color Film Double Pack ile 15 dakikada oluşturabileceğiniz anılar klasik Polaroid film karelerinin daha küçük boyutunu sunuyor ve cebinizde taşıyabileceğiniz boyutuyla her yerde ilham almanızı sağlıyor.
Polaroid Go Fiyat: € 128
Polaroid Go Color Film Double Pack: € 23
 
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