Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'in Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanması ile boşalan Eğirdir Emniyet Müdürlüğü görevine Isparta Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yaşar Görgün atandı.2017 yılından buyana Isparta İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Eğirdir Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yaşar Görgün bugün öğleden sonra Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret etti.Nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Veli Gök Emniyet Müdürü Yaşar Görgün'e 'İlçemize hoş geldiniz, yeni görev yerinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.