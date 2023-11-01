Türk Hemşireler Derneği Isparta Şubesi Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Renk Kattı

Türk Hemşireler Derneği'nin Isparta şubesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına coşku ve renk kattı. Dernek Başkanı Helma Apaydın, yaptığı açıklamayla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutladıklarını ifade etti ve hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yaptı.Isparta'da Türk Hemşireler Derneği şubesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamalarına büyük bir coşkuyla katıldı. Dernek Başkanı Helma Apaydın, bu özel günde bir açıklama yaparak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını ve Atatürk'e olan sevgi, saygı, özlem ve minnetlerini dile getirdi.Cumhuriyet'in 100. yılının, Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak güçlü bir şekilde ayakta durduğu ve ulusal birliğin önemini vurguladığına dikkat çeken Başkan Apaydın, bu özel yıl vesilesiyle modern hemşirelik mesleğinin yeri ve önemini vurgulamak istediklerini belirtti. Hemşirelik mesleğinin, sağlık sektörünün temel taşlarından biri olduğunu ve insanlığa hizmet amacı taşıdığını ifade etti.Başkan Apaydın, modern hemşirelik mesleğinin insan odaklı bir yaklaşımı benimsediğini ve bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini belirtti. Hemşirelerin, etik değerleri benimseyerek bilimsel bilgi ve becerilerini kullanarak sağlık bakım sistemi hizmetlerinin kalitesini artırdığını ve toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Türk Hemşireler Derneği olarak, Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerini yüksek sesle dile getirdiklerini söyleyen Başkan Apaydın, hemşirelik mesleğinin değerlerini koruyarak gelişimini destekleyeceklerini ve sağlık hizmetlerinde daha ileri gitmek için çalışacaklarını belirtti.Türk Hemşireler Derneği Isparta şubesi, Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlayarak hemşirelerin özverili çalışmalarını ve sağlık sistemindeki önemli rolünü övdü. Başkan Apaydın, ayrıca, kutlamalara katılan meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.