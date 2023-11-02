Isparta Lezzetleri İlgileri Çekti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 12.'si gerçekleştirilen fuarda, Isparta'nın tescilli yemekleri kabune ve helva ziyaretçilere sunuldu.2-5 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere ev sahipliği yapacak YÖREX, "Sizin oraların nesi meşhur" sloganıyla Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen odalar, borsalar, kalkınma ajansları ve yaklaşık 700 firma ile temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini sergiliyor. Açılış törenine Antalya Valisi, Isparta Valisi, Burdur Valisiile diğer illerin valileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, TOBB Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Isparta Ticaret Borsası Başkanıve kalkınma ajanslarının temsilcileri katıldı.Açılışın ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası işbirliğiyle, fuarı ziyaret eden misafirlere kabune pilavı ve helva ikramı yapıldı. Isparta'dan kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler fuarda tanıtıldı. Ayrıca geçtiğimiz ay coğrafi işaret alan Isparta elması da fuarda ön plana çıkarıldı. Protokol üyeleri Isparta standlarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldılar.Tören sonrası Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası heyeti, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Burdur, Isparta ve Antalya illerinin birlikte yer aldığı stantları da inceleyerek gezdiler. Yöresel ürünlerin ve lezzetlerin sergilendiği fuar, 5 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.